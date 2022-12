Ελβετία: Ο Σακίρι με το γκολ κόντρα στη Σερβία μπήκε σε ένα κλειστό club με Μέσι και Ρονάλντο

Η Ελβετία νίκησε τη Σερβία 3-2 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2022. Ένας εκ των σκόρερ του Μουράτ Γιακίν ήταν ο Σερντάν Σακίρι.

Ο 31χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός της Chicago Fire με το γκολ απέναντι στη Σερβία κατάφερε να μπει σε ένα κλειστό club, καθώς μόνο αυτός ο Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν σκοράρει στα τρία τελευταία Μουντιάλ. Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα τιμητικό επίτευγμα για τον Σακίρι.

