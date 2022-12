Κίμιχ: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου»

Απαρηγόρητος είναι ο Τζόσουα Κίμιχ, ο οποίος χαρακτήρισε την χθεσινή ημέρα ως την χειρότερη της καριέρας του.

Παρά την νίκη 4-2 επί της Κόστα Ρίκα, η εθνική ομάδα της Γερμανίας δεν προκρίθηκε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση. Ο 27χρονος μέσος υποστήριξε πως αισθάνεται ότι είναι κεντρικό πρόσωπο των πρόσφατων αποτυχιών της εθνικής του, ενώ, ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας.

«Ήταν η χειρότερη ημέρα στην καριέρα μου. Νιώθω πως έπεσα μέσα σε μια μαύρη τρύπα, είναι λες και αυτές οι αποτυχίες έχουν συνδεθεί με εμένα. Δεύτερη φορά που χάνουμε την πρόκριση από τη συνέχεια Μουντιάλ. Είναι μια μεγάλη απογοήτευση για όλη τη χώρα και οφείλουμε ν' απολογηθούμε στους φιλάθλους μας», δήλωσε ο Κίμιχ.

Joshua Kimmich: "This was the worst day of my career. I'm afraid I'll fall into a hole. It makes you think that these failures are connected to my person", told @Sport1. 🇩🇪 #Qatar2022



"I joined in 2016, so being associated with failure is not something you want to stand for". pic.twitter.com/iGqzJdEnWh