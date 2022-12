Στη Μάντσεστερ Σίτι ο 14χρονος ανερχόμενος «αστέρας» της Αγγλίας, Κίλαν Μίντγουντ!

Στη Μάντσεστερ Σίτι όπως όλα δείχνουν θα βρίσκεται για τα επόμενα αρκετά χρόνια ο 14χρονος Κίλαν Μίντγουντ, παρά τα σενάρια που έκαναν λόγο ενδιαφέρον και των Τσέλσι, Λίβερπουλ, Νιούκαστλ και Λίντς σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο νεαρός «αστέρας» που θεωρείται κορυφαίο ταλέντο στην Αγγλία αγωνίζεται στην Κ15 της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις δε γινόταν να περάσει απαρατήρητος από τα «μάτια» των σκάουτ της Σίτι.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμη όπως ούτε και η διάρκεια του συμβολαίου, όμως μια πολυετής συμφωνία θα ήταν η αναμενόμενη κίνηση για την ομάδα του Πεπ.

Οι «πολίτες» που πλέον υιοθετούν την «πολιτική» στόχευσης στις νεαρές ηλικίες και στην ακαδημία τους, εντοπίζουν ταλαντούχους ποδοσφαιριστές από κάθε πλευρά του πλανήτη προκειμένου να τους εντάξουν άμεσα στις τάξεις τους πριν να είναι πολύ αργά... και ως προς το οικονομικό σκέλος.

Manchester City have agreed to sign U15 Sheffield United top talent Kylan Midwood. 🚨🔵 #MCFC



They have beaten Chelsea, Liverpool, Leeds and Newcastle to the signing. City want to develop and sign the best young British talent and offer pathway to first team football. pic.twitter.com/63wLbFGnvI