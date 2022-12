«Stop» στο τίκι-τάκα της Ισπανίας η Ιαπωνία, με τη χαμηλότερη κατοχή στην ιστορία του Μουντιάλ!

Ιστορία έγραψε η Ιαπωνία απέναντι στην Ισπανία για το Μουντιάλ παίρνοντας την πρόκριση ως πρώτη στον όμιλο, όμως παράλληλα έγινε η ομάδα που κερδίζει παιχνίδι έχοντας το χαμηλότερο ποσοστό κατοχής στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων!

Συγκεκριμένα οι «μπλε σαμουράι» έφτασαν στη μεγάλη νίκη απέναντι στη «φούρια ρόχα» με το ποσοστό κατοχής τους να φτάνει το 17,7%, με τους Ισπανούς να έχουν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα καταγράφοντας 1070 πάσες (992 ολοκληρωμένες) έναντι 224 (166 ολοκληρωμένες) των Ασιατών!

Πρέπει να επισημανθεί πως η βάση δεδομένων σχετικά με τα συγκεκριμένα στατιστικά «μετράει» από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 στην Αγγλία και έπειτα.

With 17.7% of the ball, Japan have won a World Cup game with the lowest possession figure in recorded WC history.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WTu4v4bTTd