Κριστιάνο Ρονάλντο: Επίσημη η πρόταση της Αλ Νασρ, αποφασίζει μετά το Μουντιάλ, σύμφωνα με τον Ρομάνο

Η Marca έδειξε τον... καπνό, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ήρθε να επιβεβαιώσει τη «φωτιά», εν μέσω Μουντιάλ 2022 για τον Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι και ο μοναδικός παίκτης της διοργάνωσης χωρίς ομάδα.

Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο που ειδικεύεται στις μεταγραφές, η Αλ Νασρ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Πορτογάλο σταρ, τον οποίο θέλει να κάνει δικό της μέχρι το 2025, προσφέροντάς του μυθικό συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Ρομάνο, βέβαια, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ οι ενδεχόμενες υπογραφές θα "πέσουν" (αν αυτό γίνει) μετά το Μουντιάλ.

Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι επικεντρωμένος στις υποχρεώσεις του με την εθνική Πορτογαλίας, συνεπώς θα αποφασίσει για το μέλλον του μετά το τέλος της διοργάνωσης στο Κατάρ, απαντώντας έτσι και στην πρόταση της ομάδας της Σαουδικής Αραβίας.

Cristiano Ronaldo has received a formal proposal from Al Nassr, confirmed. 🚨🇸🇦 #Ronaldo



Almost €200m per season until 2025.



But… big part is sponsor deals, so it’s not clear yet if image rights can be agreed.



Nothing done/signed or decided.



Cristiano, focused on World Cup. pic.twitter.com/tVhgLhz92N