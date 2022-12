«Sky Sports»: Τινάζει την μπάνκα για Κέιν η Μπάγερν Μονάχου!

Δυνατά στο «παιχνίδι» της απόκτησης του Χάρι Κέιν φαίνεται πως θέλει να μπει η Μπάγερν Μονάχου, με δημοσιεύματα από έγκυρες γερμανικές πηγές να κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον των «Βαυαρών» οι οποίοι είναι πρόθυμοι να δαπανήσουν έως και 100 εκατομμύρια ευρώ για χάρη του.

Πιο συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος του «SkySports» στη Γερμανία, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, με «τιτίβισμα» του στο Twitter δήλωσε πως η Μπάγερν δουλεύει την περίπτωση του Άγγλου επιθετικού στο παρασκήνιο, με το κόστος της μεταγραφής του να κινείται μεταξύ 80-100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο επισημαίνεται στο τέλος πως δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στην υπόθεση με τον σέντερ φορ των «τριών λιονταριών» να αποφασίζει για το μέλλον του μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου, Όλιβερ Καν απέκλεισε το ενδεχόμενο της απόκτησης του Κριστιάνο Ρονάλντο, την στιγμή που αποθέωσε τον Χάρι Κέιν.

News #Kane: Bayern still working on it in the background! But the bosses are skeptical whether this massive deal can be realized. Price tag could be around €80-100m! At this stage no development. Kane will take a decision about his future after the World Cup. @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/uDXBHJSZMI