BINTEO: Οι φωνές του Ρονάλντο για... να εμψυχώσει τον Ντιόγκο Κόστα

Λίγο έλειψε η Γκάνα να ισοφαρίσει την Πορτογαλία σε 3-3 στις καθυστερήσεις, καθώς ο Γουίλιαμς κρύφτηκε πίσω από τον Ντιόγκο Κόστα και πήγε να τού κλέψει την μπάλα μέσα από την περιοχή.

Όπως ήταν λογικό, η φάση αυτή έριξε το ηθικό του Πορτογάλου κίπερ, ο οποίος μετά το φινάλε του αγώνα δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Ωστόσο, εκεί ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά γιατί είναι ηγέτης,

Ο CR7 τού έβαλε τις φωνές, όχι για το παραλίγο μοιραίο λάθος του, αλλά για το ότι του χάλασε τη διάθεση τη στιγμή που η ομάδα πήρε τους τρεις βαθμούς.

"Χαμογέλα, νικήσαμε. Άλλη μία νίκη και περάσαμε. Πρέπει να χαμογελάς", ήταν τα λόγια του Πορτογάλου σταρ.

📽️👀 Cristiano Ronaldo, la définition d’un vrai leader…



CR7: « Tu dois sourire on a gagné p*tain ! Est-ce qu’il a marqué ? »



Costa: « Non mais de peu…»



CR7: « Et alors. On a gagné. Encore une victoire et on passe ! Il faut que tu souris. »

pic.twitter.com/zIkiB4w0bc