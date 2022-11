Το Γουέμπλεϊ φωταγωγήθηκε στα χρώματα του ουρανίου τόξου την ώρα του Αγγλία - ΗΠΑ

Η αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου αποφάσισε να φωταγωγήσει το Γουέμπλεϊ στα χρώματα του ουρανίου τόξου την ώρα του αγώνα με τις ΗΠΑ για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2022, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η εθνική Αγγλίας ήταν ανάμεσα στις ομάδες που ήθελαν ο αρχηγός να φορέσει το περιβραχιόνιο με το σήμα One Love, το οποίο όμως απαγόρευσε η FIFA.

"Το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους. Είναι ένα παιχνίδι για όλους. Θα συνεχίσουμε να δείχνουμε την υποστήριξή μας στην LGBTQ+ κοινότητα – κατά τη διάρκεια και πολύ μετά από αυτό το τουρνουά.

Σήμερα ενώ τα τρία λιοντάρια παίζουν με τις ΗΠΑ, φωτίζουμε με τα χρώματα ουρανίου τόξου το Γουέμπλεϊ για να δείξουμε την υποστήριξή μας για τη συμμετοχή στο παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους", ανέφερε χαρακτηριστικά η αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Football has the power to bring people together. It is a game for all.



We will continue to show our support to the LGBTQ+ community – during and long beyond this tournament.