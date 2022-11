Και αυτό το ρεκόρ δικό του - Man of the Match για 7η φορά ο Ρονάλντο

Το έβδομο βραβείο Man of the Match κατέχει στη συλλογή του ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ασφαλώς και αυτό αποτελεί ένα ακόμη επίτευγμα για τον Πορτογάλο σταρ. Μέχρι τώρα, μοιραζόταν την κορυφή με έξι βραβεύσεις με τον Άριεν Ρόμπεν και τον Λιονέλ Μέσι, όμως τώρα έμεινε μόνος πρώτος με επτά βραβεία Man of the Match στα πέντε Παγκόσμια Κύπελλα που έχει δώσει το παρών του.

Και δεν πάει απλά, αλλά είναι πρωταγωνιστής και ελπίζει πως στο τέλος της διοργάνωσης θα το σηκώσει ψηλά στον ουρανό, όπως έκανε το 2016 στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.