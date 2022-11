«Έφυγε» από τη ζωή ο «θρύλος» της Λίβερπουλ, Ντέιβιντ Τζόνσον

Σε ηλικία 71 ετών ο παλαίμαχος «θρύλος» της Λίβερπουλ Ντέιβιντ Τζόνσον έφυγε από την ζωή.

Προερχόμενος από τις ακαδημίες της Έβερτον μετακόμισε το 1972 στην Ίπσουιτς Τάουν όπου μετά από μια τετραετία μεταπήδησε στην «αντίπερα όχθη» των «ριζών» του και στη Λίβερπουλ.

Στο «Άνφιλντ» έγραψε ιστορία κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα Πρωταθλητριών (σημερινό Champions League), ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης, δύο Λίγκ Καπ και τέσσερα Σούπερ Καπ Αγγλίας.

Σε 200 συμμετοχές με τα κόκκινα βρήκε δίχτυα 73 φορές ενώ μοίρασε και τρείς ασίστ.

Η συνέχεια της καριέρας του τον βρήκε να επιστρέφει στην Έβερτον το 1982, ενώ ακολούθησαν Μάντσεστερ Σίτι, η αμερικάνικη Ράφνεκς και η επιστροφή στο «νησί» και για την Πρέστον κρεμμόντας τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το 1985.

Rest in peace, Doc. We’re deeply saddened by the passing of David Johnson. The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with David’s family and friends.

Everyone at Everton Football Club is saddened to learn of the untimely passing of David ‘Doc’ Johnson at the age of 71.



Our thoughts are with David’s family and friends at this time. 💙