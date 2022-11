Επίσημο: Γκουαρδιόλα 2025 στην Μάντσεστερ Σίτι!

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε και επίσημα πλέον την επέκταση της συμφωνίας της με τον Πεπ Γκουαρδιόλα μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Αυτό που φημολογούνταν εδώ και κάποιες εβδομάδες ολοκληρώθηκε και τυπικά, με τον Ισπανό τεχνικό να κλείνει εννέα χρόνια στους «πολίτες» σε περίπτωση εξάντλησης του νέου του συμβολαίου.

Μετακόμισε στην Αγγλία και την Μάντσεστερ Σίτι τον Ιούλιο του 2016 μετά από μια τρετία σε Μπάγερν (2013-2016) και μια τετρατία στην Μπαρτσελόνα όπου κατέκτησε τα πάντα (2008-2012).

Έχει κάτσει 374 φορές στον πάγκο του αγγλικού κλαμπ με μέσο όρο 2,33 βαθμούς ανα ματς. Στη συλλογή του με τους «cityzens» έχει τέσσερα πρωταθλήματα Premier League, ένα FA Cup, τέσσερα League Cup Αγγλίας και δύο Σούπερ Καπ.

The Journey Continues…



We’re delighted to announce @PepTeam has signed a new two-year contract ✍️ #ManCity pic.twitter.com/FI41S0j5OH