Γαλλία: Η ενδεκάδα των τρικολόρ είναι ίδια κατά 6/11 κόντρα στους Αυστραλούς σε σχέση με το 2018

Η Γαλλία αναμετρήθηκε με την Αυστραλία στους ομίλους του Μουντιάλ 2022, κάτι που είχε κάνει και τέσσερα χρόνια νωρίτερα στο Μουντιάλ 2018. Οι ενδεκάδες που παρατάχθηκαν οι τρικολόρ σε αυτά τα ματς έχει έξι κοινούς ποδοσφαιριστές και ενδεχομένως να μπορούσε να είχε περισσότερους αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα τραυματισμών.

Οι κοινοί ποδοσφαιριστές των δύο ενδεκάδων είναι οι: Λιορίς, Παβάρ, Λούκας Ερναντέζ, Γκριεζμάν, Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ. Οι μόνες αλλαγές έγιναν στο κέντρο της άμυνας και στην τριάδα της μεσαίας γραμμής. Το 2018 αγωνίστηκαν ο Βαράν με τον Ουμτιτί, ενώ σήμερα (22/11) έπαιξαν ο Κονατέ με τον Ουπαμεκανό.

Οι δύο ενδεκάδες της Γαλλίας κόντρα στην Αυστραλία:

France XI vs Australia in 2018:



Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, L.Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Griezmann, Mbappé, O.Dembélé.



5 changes to this side for tonight.