ΒΙΝΤΕΟ: Στα σχοινιά η Αργεντινή, της το «γύρισε» σε 4΄ η Σαουδική Αραβία!

Σόκαρε τους Αργεντινούς η Σαουηδική Αραβία η οποία έφερε... τούμπα το ματς στο «Lusail Stadium»!

Η παρέα του Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να διευρύνει το προβάδισμά της (1-0) έχοντας τρία ακυρωθέντα γκολ και στην έναρξη της επανάληψης... τιμωρήθηκε.

Στο 49 λεπτό και μετά από κάθετη μπαλιά του Αλ Μαλκί, ο Αλ Σεχρί μπήκε στην περιοχή και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Μαρτίνες, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με την πρώτη τελική της Σαουδικής Αραβίας στο ματς, ενώ στο 53' και με εξαιρετικό σουτ του Αλ Νταουσαρί έγινε το 2-1!

Δείτε το 1-1:

SAUDI ARABIA EQUALISE against Argentina!!! Al Sherhi with the goal 1-1 pic.twitter.com/nnBUakqsYa

Δείτε το 2-1:

Watch: What a goal. Saudi Arabia score this wonderful goal to put the score 2-1 vs Argentina. pic.twitter.com/DeTkDQZyR9