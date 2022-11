Ιστορικό ρεκόρ τα 16 χρόνια του Μέσι

Με το γκολ του στο 9ο λεπτό του αγώνα της Αργεντινής με τη Σαουδική Αραβία, ο Λιονέλ Μέσι όχι μόνο έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία που σκοράρει σε τέσσερα διαφορετικά Μουντιάλ, αλλά επίσης πέτυχε κι ένα ιστορικό ρεκόρ.

Ο Αργεντινός αστέρας σκόραρε σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου 16 χρόνια μετά το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση (2006) και το διάστημα αυτό είναι το μεγαλύτερο που χωρίζει δύο γκολ ενός παίκτη σε Μουντιάλ.

16 - Lionel Messi scored 16 years after his first World Cup goal (v Serbia in June 2006), the largest gap between two goals by the same player in the competition. History. #ARGKSA pic.twitter.com/uTvtXy10vq