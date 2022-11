BINTEO: Ήρθε νωρίς το πρώτο του Μέσι κι έγινε ο πέμπτος στην ιστορία

Άνοιξε λογαριασμό στο Μουντιάλ 2022 ο Λιονέλ Μέσι!

Στο 9ο λεπτό της πρεμιέρας της Αργεντινής απέναντι στη Σαουηδική Αραβία, ο ηγέτης της αλμπισελέστε έκανε το 1-0 ευστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι, μετά από ανατροπή του Λαουτάρο από τον Αμντουλχαμίτ η οποία υποδείχθηκε με τη χρήση του VAR.

Αυτό είναι το Νο91 γκολ του Μέσι με την εθνική του ομάδα ενώ έγινε μόλις ο πέμπτος ποδοσφαιριστής ο οποίος σκοράρει σε τέταρτο διαφορετικό Μουντιάλ μετά τους Πελέ, Zέελερ, Κλόσε και Κριστιάνο Ρονάλντο και ο πρώτος Αργεντινός, ξεπερνώντας τους Μαραντόνα και Μπατιστούτα (γκολ σε τρία Μουντιάλ).

