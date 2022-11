Οπαδός του Εκουαδόρ αρπάχτηκε με Καταριανό, στο τέλος τα βρήκαν και κάθισαν μαζί - BINTEO

Το Εκουαδόρ επιβλήθηκε 2-0 της Κατάρ στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τα ευτράπελα να μην λείπουν.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, εθεάθη ένας Νοτιοαμερικανός να φωνάζει επανειλημμένως τη λέξη «λεφτά» και να κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του, με έναν Καταριανό να του λέει να... σκάσει!

Λίγο αργότερα ωστόσο, οι δύο φίλαθλοι διακρίνονται σε νέο βίντεο να κάθονται δίπλα δίπλα και να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις, συμφωνώντας να δουν τον αγώνα χωρίς άλλες προστριβές.

Τώρα βέβαια τι έγινε μετά τα δύο γκολ του Βαλένσια, δεν το ξέρουμε...

This Ecuador fan has no chill… 😅💰 pic.twitter.com/us44vyq7xF

The Ecuador and Qatar fan who went viral cleared their differences at half time #FIFAWorldCup pic.twitter.com/moKUflvlNo