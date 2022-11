Οργισμένοι οι φίλαθλοι στο Κατάρ με τις τέντες των 175 ευρώ (ανά βράδυ) - ΒΙΝΤΕΟ

Το Μουντιάλ είναι προ των πυλών, οι οπαδοί που έχουν φτάσει στο Κατάρ όμως για να ζήσουν από κοντά τη μεγαλύτερη διοργάνωση είναι οργισμένοι για τις πολύ κακές συνθήκες που αντιμετώπισαν στις... πανάκριβες σκηνές που νοίκιασαν για να διαμείνουν.

Κάθε νύχτα κοστίζει σχεδόν 200 ευρώ, το νερό που τρέχει από τους περισσότερους νιπτήρες είναι... καφέ και πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου ήδη σκέφτονται να αποχωρήσουν.

A number of fans - including France supporter Djamal are shocked at their £175 a night living quarters at some of the official Qatar World Cup fan lodgings & are leaving before the event even arrives. Brown water out of the shower heads/taps etc. (BBC) pic.twitter.com/HHIdLlwZwn