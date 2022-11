Ρούμπεν Νέβες για Ρονάλντο: «Βρίσκεται σε θεαματική φόρμα»

Διέψευσε τις φήμες για την κακή φόρμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο συμπαίκτης του στην εθνική Πορτογαλίας, Ρούμπεν Νέβες.

Ο μέσος της Γουλβς μίλησε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στο Κατάρ και δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο CR7 βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει τους στόχους της.

«Από αυτό που έχω δει στην προπόνηση, είναι σε θεαματική φόρμα. Δεν μας ανησυχεί καθόλου, εμείς ως ομάδα ξέρουμε πολύ καλά πάνω σε ποια πράγματα χρειάζεται να δουλέψουμε, προκειμένου κάθε άτομο να ξεχωρίσει την ημέρα του αγώνα. Εάν είμαστε καλοί ως ομάδα, ο Κριστιάνο θα είναι εκπληκτικός», είπε ο Νέβες.

Ο 25χρονος σχολίασε και το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν, στην οποία έριξε «καρφιά» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατηγορώντας την πως τον πρόδωσε με τη στάση της.

«Σίγουρα, είναι αδύνατο για μας να περπατάμε χωρίς να μας ρωτούν για τη διαμάχη, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαμάχη μεταξύ μας στα αποδυτήρια. Έχουμε ένα εντυπωσιακό περιβάλλον εδώ», υποστήριξε ο Νέβες.

Η ομάδα της Πορτογαλίας ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης (24/11) κόντρα στη Γκάνα.

🗣 "From what I've seen in training, he is in spectacular form."



Ruben Neves says there is no problems inside the dressing room with Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/6Pwm1lYwwQ