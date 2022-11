Αποχωρεί ο Τσάμπερλεϊν από τη Λίβερπουλ

Προς τη πόρτα της εξόδου οδεύει ο Άλεξ Όξλεϊντ Τσάμπερλεϊν.

Η Λίβερπουλ, μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Άγγλο για την επέκταση του συμβολαίου του και ούτε φαίνεται να έχει τέτοια πρόθεση. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η προτεραιότητα των «κόκκινων» για τη νέα σεζόν είναι να εντάξουν νέους μεσοεπιθετικούς στο ρόστερ τους, ενώ, μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση.

Ο Τσάμπερλεϊν, που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς, φέτος έχει σημειώσει μόλις τέσσερις συμμετοχές με τη Λίβερπουλ σε όλες τις διοργανώσεις.

