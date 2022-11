Χορηγός της εθνικής Αγγλίας αποσύρθηκε 2 ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ!

Αποσύρθηκε, μόλις δύο ημέρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένας εκ των χορηγών της εθνικής Αγγλίας.

Ο λόγος για την πασίγνωστη εταιρεία παραγωγής ποτών, Lucozade, η οποία αποφάσισε να αποσυρθεί ώστε να δείξει την αντίθεσή της στα «πιστεύω» της κυβέρνησης του Κατάρ.

Η εταιρεία λέει ότι τα μπουκάλια με την επωνυμία της δεν θα φαίνονται σε αγώνες, σε προπονήσεις ή σε συνεντεύξεις τύπου μετά τα όσα συμβαίνουν στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

«Η Lucozade είναι περήφανος μακροπρόθεσμος χορηγός της ομάδας της Αγγλίας, αλλά δεν είμαστε επίσημος συνεργάτης του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε όλες τις ομάδες της Αγγλίας, που πανηγυρίζουν τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη. Ενώ η ομάδα της Αγγλίας έχει πρόσβαση στα ποτά μας για λόγους ενυδάτωσης, δεν θα έχουμε παρουσία σε συνεντεύξεις τύπου, προπονήσεις ή στα γήπεδα», αναφέρει η εταιρεία.

Η αποστολή της Αγγλίας από τη μεριά της πέταξε στη Ντόχα με ένα τζετ Gay Pride «βγάζοντας»… κόκκινη κάρτα στους νόμους κατά των LGBTQ+ του Κατάρ.

Lucozade pull out of sponsoring World Cup just two days before it starts https://t.co/1GwtxqorsO pic.twitter.com/Pw7loz8R0u