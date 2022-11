Χειρουργήθηκε και επιστρέφει το 2023 ο Μανέ!

Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι ο Σαντιό Μανέ θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, μάθαμε και ότι ο Σενεγαλέζος επιθετικός χειρουργήθηκε.

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε πως ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση στην Αυστρία, προκειμένου να καταπολεμηθεί το πρόβλημα που είχε αποκομίσει σε αγώνα πρωταθλήματος με τη Βέρντερ Βρέμης.

Γερμανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο 30χρονος φορ θα επιστρέψει στη δράση σε περίπου τρεις μήνες, συνεπώς θα χάσει σίγουρα την επιστροφή των Βαυαρών στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τέλη Ιανουαρίου.

ℹ Sadio #Mané ist am Donnerstagabend in Innsbruck von Prof. Christian Fink und Dr. Andy Williams aus London erfolgreich operiert worden. Er steht damit der Nationalmannschaft Senegals für die WM nicht mehr zur Verfügung.



Gute und schnelle Genesung Sadio, wir denken an dich! ♥️