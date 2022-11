Κροατία: Τα εύσημα των Ντάλιτς και Μόντριτς στον Βίντα για τις 100 συμμετοχές

Ο Ντομαγκόι Βίντα έφτασε τις 100 συμμετοχές με την εθνική Κροατίας στη φιλική αναμέτρηση με τη Σαουδική Αραβία, στην οποία η "hvratska" επικράτησε 1-0.

Ο στόπερ της ΑΕΚ έλαβε τα εύσημα από τον αρχηγό του στην Εθνική και μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα Μόντριτς, ο οποίος τον καλοσώρισε στο κλαμπ των 100άριδων με story στο Instagram. "Καλοσώρισες στο club αδερφέ μου" έγραψε χαρακτηριστικά σε κοινή τους φωτό, με τη φανέλα με το "100" και το όνομα του Βίντα.

Το story του Μόντριτς για τον Ντομαγκόι Βίντα:

Με διθυραμβικά σχόλια για τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, μίλησε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Κροατίας, Ζλάτκο Ντάλιτς, ο οποίος τον χαρακτήρισε θρύλο και έναν εκ των πιο σπουδαίων της κροατικής ομάδας.

"Όταν κάποιος φτάνει τις 100 συμμετοχές, γίνεται ένας θρύλος. Ο Βίντα αξίζει να είναι, καθώς είναι ένας εκ των πιο σπουδαίων. Η συμπεριφορά του, οι εμφανίσεις του, η προσέγγιση και η χαρούμενη φύση του έχουν φέρει τεράστια χαρά στην εθνική Κροατίας. Του εύχομαι περισσότερες συμμετοχές, είναι ένας αληθινός επαγγελματίας", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζλάτο Ντάλιτς για τον στόπερ της ΑΕΚ.

Η δήλωση του Ζλάτκο Ντάλιτς για τον Ντομαγκόι Βίντα:

What are your fondest memories of Domagoj Vida in #Croatia shirt? 🇭🇷 #Vida100#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/g28inyDr75