Κρεμάει τα παπούτσια του ο Γκάρι Κέιχιλ

Αποφάσισε να τερματίσει την καριέρα του ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Τσέλσι Γκάρι Κέιχιλ.

Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Γκάρι Κέιχιλ. Ο 36χρονος πλέον Άγγλος θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια μετά από μια σπουδαία καριέρα στα γήπεδα της Αγγλίας.

Αγωνίστηκε με τις φανέλες της Τσέλσι, Μπόρνμουθ, Μπέρνλι, Σιέφιλντ Γιουνάιτεντ, Άστον Βίλα και Κρίσταλ Πάλας. Έχει συμπληρώσει 587 ματς σε συλλογικό επίπεδο πετυχαίνοντας 45 γκολ και μοιράζοντας 18 ασιστ.

Με την Εθνική Αγγλίας αγωνίστηκε συνολικά 61 συμμετοχές έχοντας σκοράρει 5 φορές. Τελευταία του ομάδα ήταν η Μπόρνμουθ η οποία αγωνίζεται στην Championship.

OFFICIAL: Gary Cahill has announced his retirement from football aged 36.



The quickest Premier League player of all time to win every domestic trophy available 👏 pic.twitter.com/4XDjPWPasF