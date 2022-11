Ινδός μεγιστάνας εξετάζει την αγορά της Λίβερπουλ

Στην αγορά της Λίβερπουλ θέλει να προχωρήσει ο Ινδός μεγιστάνας, Μουκές Αμπάνι.

Σύμφωνα με την «Mirror», ο Τζον Χένρι, μεγαλομέτοχος της αμερικανικής εταιρείας «Fenway Sports Group» και ιδιοκτήτης της Λίβερπουλ, αποφάσισε να παραχωρήσει τις μετοχές του και ο Αμπάνι έχει ήδη ζητήσει από τους δικηγόρους του να εξετάσουν τα δεδομένα για την ενδεχόμενη αγορά τους. Ο Ινδός είναι ο 8ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία να ξεπερνάει τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Χένρι ζητάει ποσό κοντά στα 4 δισ. ευρώ για τις μετοχές των «κόκκινων», τη στιγμή που η «Fenway Sports Group» ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, αλλά δεν αποκλείει την προσθήκη νέων επενδυτών.

Ενδιαφέρον έχει δείξει και ο σερ Τζέιμς Άρθουρ Ράτκλιφ για τη Λίβερπουλ. Ο ιδιοκτήτης της Νις και της Λοζάνης φαίνεται πως έχει βάλει στο μάτι την Premier League, καθώς είχε προσπαθήσει να αγοράσει και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Γκλέιζερς, ωστόσο, δεν έχουν καμία πρόθεση να παραχωρήσουν τις μετοχές τους.

