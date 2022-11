Η Μπάγερν Μονάχου «έστειλε» τους περισσότερους παίκτες στο Μουντιάλ

Η Μπάγερν Μονάχου στέφθηκε πρωταθλήτρια Μουντιάλ αφού έστειλε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στο Κατάρ.

Συνολικά 17 παίκτες των Βαυαρών θα βρεθούν στα γήπεδα του Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ακολουθούν Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρτσελόνα με 16 ποδοσφαιριστές.

Συνολικά, επτά από αυτούς θα αγωνιστούν για τη Γερμανία, τέσσερις για τη Γαλλία και από ένα εκπρόσωπο έχουν Καναδάς, Καμερούν, Σενεγάλη, Κροατία, Ολλανδία και Μαρόκο.

