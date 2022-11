Πάει προς ανανέωση ο Ντεμπελέ με την Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ντεμπελέ που θέλει να τον δέσει στην Καταλονία. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πρόεδρος της Μπάρτσα Τζόεν Λαπόρτα ανέφερε χαρακτηριστικά για τον Γάλλο εξτρέμ: «Είναι χαρούμενος εδώ ο Ουσμάν, έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε για την ανανέωση του».

Ο 25χρονος άσσος που αγωνίζεται με την φανέλα των «μπλαουγκράνα» από το καλοκαίρι του 2017 μετράει σε 170 εμφανίσεις 37 γκολ και 41 ασιστ με την φετινή χρονιά να είναι η καλύτερη του με την Ισπανική ομάδα.

Barcelona are already planning for new deal talks with Ousmane Dembélé as current contract expires in 2024. 🔵🔴 #FCB



Barça president Laporta: “Ousmane is happy and motivated. There will be time to talk about renewals”. pic.twitter.com/axO6JGmHm6