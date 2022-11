Κριστιάνο Ρονάλντο: Πιο πολλά φάουλ από σουτ στην εστία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετρά φέτος περισσότερα φάουλ από σουτ στην εστία στην Premier League, έχοντας επτά φάουλ έναντι έξι σουτ στον στόχο.

Η φετινή σεζόν του Πορτογάλου σούπερ σταρ έχει πολλά στοιχεία που είναι πρωτόγνωρα για τον ίδιο. Βρίσκεται πολύ μακριά από τους ρυθμούς σκοραρίσματος στους οποίους έχει συνηθίσει τους θαυμαστές του και παρότι παραμένει σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, πολλοί αποδίδουν την κάμψη του στα 37 του χρόνια.

Με μόλις ένα γκολ σε δέκα ματς της Premier League, στον αγώνα με την Έβερτον, ο CR7 απέχει παρασάγγας από τις επιδόσεις παλαιότερων ετών.

Η περυσινή σεζόν του στο Μάντσεστερ δεν είχε καμία σχέση με φέτος, καθώς σε 30 αγώνες μέτρησε 18 γκολ και 3 ασίστ αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ των «κόκκινων διαβόλων» και τρίτο σκόρερ του πρωταθλήματος.

?? Cristiano Ronaldo has committed more fouls (7) than

🙃 Cristiano Ronaldo has committed more fouls (7) than he has had shots on target (6) in the Premier League this season pic.twitter.com/kQbaQ6fLyw