Παρελθόν από την Σαουθάμπτον ο Ράλφ Χάζενχουλτ

Παρελθόν από τον πάγκο των της Σαουθάμπτον αποτελεί ο Ραλφ Χάζενχουλτ σύμφωνα με το «The Athletic», αφού όπως γράφεται η απόφαση έχει παρθεί και περιμένουμε την ανακοίνωση από τον αγγλικό σύλλογο.

Η νέα ήττα από την Νιούκαστλ (1-4) σε συνδυασμό με την κακή εικόνα της ομάδας που βρίσκεται στην 18η θέση με 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και 8 ήττες φέρνουν την απομάκρυνση του Αυστριακού τεχνικού μετά από μια τετραετία.

BREAKING: Southampton have decided to sack Ralph Hasenhuttl as manager.



