Ο Χάαλαντ έπιασε τον πατέρα του σε γκολ στην Premier League μετά από... 12 ματς!

Καταρχήν οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι η θέση στην οποία αγωνίζεται ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν έχει καμία σχέση με εκείνη του πατέρα του, Αλφ-Ίνγκε.

Σέντερ φορ ο υιός, μέσος ο πατήρ, ο οποίος βέβαια έπαιξε οκτώ σεζόν στην Premier League, συνεπώς κατάφερε να σκοράρει 18 φορές με τις φανέλες των Νότιγχαμ Φόρεστ, Λιντς και Μάντσεστερ Σίτι.

Αριθμό που ο Χάαλαντ τζούνιορ έφτασε σε... δώδεκα ματς, μετά το τέρμα που σημείωσε στο 2-1 των «πολιτών» επί της Φούλαμ!

Λογικό μεν, εντυπωσιακό δε...

Erling Haaland has as many Premier League goals as his dad after just 12 games 👏 pic.twitter.com/n1e7NqGJuy