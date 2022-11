Bundesliga: Ηχηρή διαμαρτυρία φιλάθλων των Μπάγερν, Ντόρτμουντ και Χέρτα για το Κατάρ 2022

Οι αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής της Bundesliga εξελίχθηκαν σε πεδίο διαμαρτυρίας φιλάθλων για το Κατάρ 2022.

Φίλαθλοι της Χέρτα και της Μπάγερν στο μεταξύ τους παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο Βερολίνου σήκωσαν πανό με πολύ συγκεκριμένα μηνύματα εις βάρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου που αρχίζει σε δύο εβδομάδες στο κρατίδιο της Μέσης Ανατολής.

«Στάδια με κλιματισμό αντί για προστασία του περιβάλλοντος, δίωξη συγκεκριμένων σεξουαλικοτήτων, παράβλεψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι ελευθερία του λόγου, απαγόρευση στο αλκοόλ», έγραψαν μεταξύ άλλων στο πανό τους οι φίλαθλοι των γηπεδούχων.

«15.000 θάνατοι για 5.760 λεπτά ποδοσφαίρου, θα έπρεπε να ντρέπεστε", ήταν το σχετικό μήνυμα των Βαυαρών.

Ξεκάθαρη ήταν η θέση και στο Κίτρινο Τείχος, το περίφημο πέταλο του "Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ", στον αγώνα της Ντόρτμουντ κόντρα στην Μπόχουμ, με κεντρικό μήνυμα «μποϊκοτάρετε το Κατάρ 2022».

Bayern’s fans unveil a banner on the FIFA World Cup:



“15,000 deaths for 5,760 minutes of football, you should be ashamed.” pic.twitter.com/AvvtKiSRkJ