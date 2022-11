«Χάλασε ο υπολογιστής, οπότε...»: Η επική δημοσίευση της Ντόρτμουντ για το γκολ του Ρέινα

Ο Τζιοβάνι Ρέινα έκανε το 2-0 για την Ντόρτμουντ ενάντια στην Μπόχουμ στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης στο "Signal Iduna Park", με τα social media των Βεστφαλών να κάνουν μία πρωτότυπη δημοσίευση για το γκολ!

«Ο υπολογιστής χάλασε, οπότε έπρεπε να αυτοσχεδιάσουμε για το γραφικό» ανέφερε η λεζάντα, με τη φωτογραφία να απεικονίζει ένα ζωγραφισμένο ανθρωπάκι με το όνομα του Αμερικανού ποδοσφαιριστή...

GOOOAAALLLLLL GIOOOOO



(Computer froze and shutdown, had to improvise a goal graphic) pic.twitter.com/Ic5hwcI1NU