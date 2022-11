Αργεντινή: Αμφίβολο το αν θα βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Λο Σέλσο

Κάθε άλλο παρά σίγουρη δεν μπορεί να θεωρείται η συμμετοχή του Λο Σέλσο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Ο 26χρονος δανεικός στη Βιγιαρεάλ μεσοεπιθετικός, ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης, με την Τότεναμ (στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής) να τον προτρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ωστόσο, ο ίδιος γνωρίζει πως σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στο Κατάρ, προτιμώντας να ακολουθήσει την αποθεραπεία του, ώστε να βρεθεί στην αποστολή της «αλμπισελέστε».

Όπως και να 'χει, ο Σκαλόνι δεν θα έχει διαθέσιμο στα πρώτα παιχνίδια της ομάδας του τον 41 φορές διεθνή, ο οποίος φέτος έχει 13 συμμετοχές και ένα γκολ με το «κίτρινο υποβρύχιο».

