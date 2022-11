Πουγιόλ για Πικέ: «Ελάχιστοι υπηρέτησαν την Μπαρτσελόνα όπως εσύ»

Το μήνυμά του προς τον Ζεράρ Πικέ, λίγο αφού ο 35χρονος αμυντικός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα, έστειλε μέσω μιας ανάρτησής του στα social media ο Κάρλες Πουγιόλ.

Οι δυο τους υπήρξαν συμπαίκτες στους «μπλαουγκράνα» από το 2008 έως το 2014, όντας το κεντρικό αμυντικό δίδυμο εκείνης της εντυπωσιακής Μπαρτσελόνα!

«Σε ευχαριστώ για όλα, Ζεράρ. Είμαι σε σοκ. Έχεις αδικηθεί, ελάχιστοι υπηρέτησαν την Μπαρτσελόνα όπως εσύ. Είμαι περήφανος που υπήρξα συμπαίκτης σου, ήταν προνόμιο για εμένα. Σε αγαπάω, φίλε», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο θρύλος της Μπαρτσελόνα.

Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.❤️ pic.twitter.com/MweMaUnaXD