Κίνδυνος αποκλεισμού από το Μουντιάλ για την Τυνησία!

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, ωστόσο ξαφνικά οι συμμετέχουσες ομάδες ενδέχεται να... μειωθούν σε 31!

Κι αυτό γιατί η FIFA απέστειλε τελεσίγραφο στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τυνησίας, λόγω των παρεμβάσεων της κυβέρνησης της χώρας σε θέματα που την αφορούν, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να αποκλειστεί η εθνική ομάδα του βορειοαφρικανικού κράτους από την τελική φάση του Μουντιάλ.

Αιτία για όλα αυτά, η δήλωση του υπουργού Νεολαίας και Αθλητισμού, Καμέλ Ντεγίς, περί «διάλυσης ομοσπονδιακών γραφείων».

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ζήτησε διευκρινήσεις αναφορικά με τις βουλές της τυνησιακής κυβέρνησης, ειδάλλως θα υπάρξουν κυρώσεις τόσο για την εθνική ομάδα, όσο και για τους συλλόγους της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι η Τυνησία έχει κληρωθεί σε όμιλο με Γαλλία, Δανία και Αυστραλία.

FIFA has warned Tunisia that they could be excluded from next month's World Cup in Qatar 😳#BBCFootball