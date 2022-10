Η Στουρμ Γκρατς πάει να προκριθεί με αρνητικό συντελεστή γκολ και θυμίζει τη χρονιά με Παναθηναϊκό!

Σε μεγάλο θρίλερ έχει εξελιχτεί η υπόθεση πρόκριση στον 6ο όμιλο του Europa League, καθώς Λάτσιο και Στουρμ Γκρατς ισοβαθμούν στην πρώτη θέση αλλά στο -3 βρίσκονται Φέγενορντ και Μίντιλαντ - με όλες να έχουν τη δυνατότητα να προκριθούν!

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι δύο πρωτοπόροι έχουν αρνητικό συντελεστή τερμάτων, με τους «λατσιάλι» να έχουν γκολ 9-10 και τους Αυστριακούς... 4-8, την ώρα που οι δύο ομάδες που κινδυνεύουν άμεσα με αποκλεισμό έχουν 12-9 και 10-8 αντίστοιχα...

Την τελευταία αγωνιστική, η Μίντιλαντ θα υποδεχτεί την ομάδα από το Γκρατς και η περσινή φιναλίστ του Conference τους Ρωμαίους, με την Στουρμ να είναι ικανή να επαναλάβει τον άθλο του 2000 στο Champions League.

Τότε που είχε τερματίσει στην κορυφή του ομίλου με Γαλατασαράι, Ρέιντζερς και Μονακό έχοντας δέκα βαθμούς και γκολ... 9-12!

Στη συνέχεια είχε συμμετάσχει στη δεύτερη φάση των ομίλων, όπου είχε κάνει δύο νίκες ενάντια στον Παναθηναϊκό και είχε τερματίσει πίσω από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Βαλένθια.

I see Sturm Graz are doing their negative goal difference magic trick again

(2000-01 CL vs 2022-23 EL) pic.twitter.com/NbwCU4UJBn