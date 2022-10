Λίβερπουλ: Έτοιμος ο Τιάγκο ενόψει Λιντς

Μια σημαντική επιστροφή για τη Λίβερπουλ ενόψει του αυριανού (29/10, 21:45) αγώνα με τη Λιντς για τη 14η αγωνιστική της Premier League.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, μέσα από τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε, αποκάλυψε πως ο Τιάγκο θα είναι διαθέσιμος κανονικά για το παιχνίδι στο «Άνφιλντ», με τον Ισπανό χαφ να επιστρέφει εκ νέου μετά από απουσία δύο αγώνων (με Νότιγχαμ Φόρεστ και Άγιαξ).

«Ο Τιάγκο είναι έτοιμος και θα επιστρέψει για την Λίβερπουλ εναντίον της Λιντς αύριο», είπε αρχικά και μετά ρωτήθηκε για τον Χέντερσον και το αν θα αγωνιστεί: «Με τον Χέντο θα πρέπει να περιμένουμε. Είχε ενοχλήσεις χθες. Ελπίζω να είναι εντάξει».

Ο Τιάγκο φέτος έχει 10 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά έχει χάσει και 9 ματς λόγω προβλημάτων που τον έχουν ταλαιπωρήσει.

Thiago fit and set to return to the #LFC team v Leeds tomorrow