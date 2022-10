Respect: Οπαδοί της Μπαρτσελόνα ζήτησαν να γυρίσουν οι παίκτες μετά την 3άρα για να τους εμψυχώσουν!

Μαθήματα οπαδικής συμπεριφοράς παρέδωσαν οι οργανωμένοι της Μπαρτσελόνα μετά το ματς με την Μπάγερν.

Παρά την πίκρα του αποκλεισμού από το Champions League, που έγινε ακόμα μεγαλύτερη μετά την τριάρα από τους Βαυαρούς, οι φίλοι των Καταλανών που βρίσκονταν στο «Gol Nord» δεν αποδοκίμασαν.

Αντιθέτως, έδειξαν τι θα πει πραγματική στήριξη στα δύσκολα, ζητώντας από τους παίκτες να επιστρέψουν από τ’ αποδυτήρια μετά τη λήξη, ώστε να τους εμψυχώσουν για τη συνέχεια της σεζόν!

𝙃𝙤𝙬 𝙩𝙤 𝙨𝙪𝙥𝙥𝙤𝙧𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙘𝙡𝙪𝙗:



Fans of the "Gol Nord" stand at Camp Nou asked the Barca players to come back out so they could encourage them for the rest of the season.



