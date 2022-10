Εκτός νοκ άουτ του Champions League τρεις ισπανικές ομάδες για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα

Κακή βραδιά για το ισπανικό ποδόσφαιρο. Για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα τρεις ομάδες της La Liga μένουν εκτός νοκ άουτ του Champions League.

Μετά την Σεβίλλη, ήταν η σειρά της Μπαρτσελόνα και της Ατλέτικο να αποχαιρετήσουν πρόωρα τη διοργάνωση αφήνοντας μόνο τη Ρεάλ στη φάση των «16».

Μάλιστα ο αποκλεισμός τους έγινε... μαθηματικός πριν καν ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων, από το πέρας της πέμπτης αγωνιστικής.

