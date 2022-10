O Mπαένα σκόραρε και αποβλήθηκε επειδή απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα αντιπρόεδρο της Βιγιαρεάλ!

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση της Βιγιαρέαλ με την Αλμερία για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Συγκεκριμένα τη στιγμή που ο Άλεξ Μπαένα ισοφάρισε σε 1-1 για την ομάδα του, αποφάσισε να σηκώσει τη φανέλα του για να τιμήσει τη μνήμη του αντιπροέδρου της Βιγιαρεάλ, Xoσέ Μανουέλ Λανέθα που «έφυγε» πριν λίγες ημέρες από τη ζωή.

Ωστόσο ο διαιτητής της αναμέτρησης δεν...συγκινήθηκε από αυτή την πράξη του Ισπανού μεσοεπιθετικού, δείχνοντας του την 2η κίτρινη κάρτα και την άγουσα για τα αποδυτήρια, με τους παίκτες της Βιγιαρεάλ να ζητούν εξηγήσεις.

🟡 Alex Baena heads in an equaliser for Villarreal...



...but then is sent off in bizarre fashion for a second yellow after lifting up his shirt to show a tribute message to Villarreal vice president Jose Manuel Llaneza, who passed away earlier this week 🟥 pic.twitter.com/iqOqsjDPAf