Γκουαρδιόλα: «Μοιάζει να πιστεύω περισσότερο στην Λίβερπουλ από τον Κλοπ»

Ο Καταλανός τεχνικός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή (21/10) για τον αγώνα με την Μπράιτον (22/10-17:00) και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για το σχόλιο του Γιούργκεν Κλοπ τόσο σχετικά με το αν η Λίβερπουλ μπορεί να επιστρέψει στην κούρσα του τίτλου όσο και με ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Μάντσεσστερ Σίτι.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανέφερε πως θεωρεί ότι πιστεύει περισσότερο την Λίβερπουλ απ' ότι ο ο Γερμανός προπονητής απ' ότι φαίνεται.

«Μου φαίνεται πως εγώ πιστεύω περισσότερο στην ομάδα της Λίβερπουλ από τον ίδιο της τον προπονητή. Είναι απλώς δέκα αγωνιστικές. Στην μέση ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Πολλά παιχνίδια να διεξαχθούν ακόμη. Συμπεριλαμβανομένου και της Ευρώπης, των Κυπέλλων. Μην ξεχνάμε και τους τυχόν τραυματισμούς. Το έχω πει ξανά. Αν είχαμε 7-8 παιχνίδια ακόμη, αλλά το να κερδίζεις ένα παιχνίδι δεν λέει τίποτα. Πολλά μπορούν να συμβούν μετά».

Στην ερώτηση για όσα ανέφερε για την οικονομική δύνανη της Σίτι, την οποία η Λίβερπουλ δεν μπορεί να ανταγωνιστεί μία εβδομάδα πριν ο Κλοπ απάντησε:

«Αρχικά, δεν είναι έκπληξη. Δεν είναι η πρώτη φορά που το αναφέρει. Έπειτα έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι με την Μπράιτον».

🗣 "It looks like I believe more in his Liverpool team than Jurgen Klopp."



Pep Guardiola's reaction to Jurgen Klopp saying Liverpool can't compete with Man City pic.twitter.com/rRBXyMNkM3