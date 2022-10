Ο Ριμπερί έβαλε τέλος στην πλούσια ποδοσφαιρική καριέρα του

Τίτλους τέλους σε μία τεράστια καριέρα αποφάσισε να βάλει ο Φρανκ Ριμπερί. Ο σπουδαίος Γάλλος κρέμασε τα παπούτσια του σε ηλικία 39 ετών βάζοντας πρόωρο τέλος στη συνεργασία του με Σαλερνιτάνα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του θα παραμείνει στην ιταλική ομάδα από άλλο πόστο, αφού θα αναλάβει ρόλο στο τεχνικό επιτελείο του συλλόγου.

Η τεράστια καριέρα του Ριμπερί ξεκίνησε πριν από 22 χρόνια και σε αυτήν μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει εννιά πρωταθλήματα Γερμανίας, έξι κύπελλα και ένα Champions League.

Σε αυτή την πορεία στα γήπεδα αγωνίστηκε στη Γαλλία, την Τουρκία, την Γερμανία και την Ιταλία. Φυσικά, τα καλύτερά του χρόνια τα πέρασε στην Μπάγερν Μονάχου τη φανέλα της οποίας φόρεσε για 12 χρόνια (2007-2019).

Συνολικά στην καριέρα του πραγματοποίησε 632 συμμετοχές και μέτρησε 151 γκολ και 224 ασίστ ενώ με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας αγωνίστηκε 81 φορές και πέτυχε 16 τέρματα.

«Το ποδόσφαιρο σταματάει, τα συναισθήματα μέσα μου όχι» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Φρανκ Ριμπερί την οποία συνόδευσε με εντυπωσιακό βίντεο.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE