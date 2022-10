Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προπονήθηκε με την Κ21 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αν και δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τότεναμ (2-0) στο Ολντ Τράφορντ το βράδυ της Τετάρτης (19/10), φρόντισε να τραβήξει πάνω του και για ακόμα μία φορά πάνω του όλα τα βλέμματα.

Σύμφωνα με Athletic μάλιστα, ο 37χρονος δεν πήγε καν στα αποδυτήρια και αποχώρησε από το Ολντ Τράφορντ. Από τη μεριά της, η Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να του επιβάλει πρόστιμο, όπως αναφέρει δημοσίευμα της AS.

Γι' αρχή το πρωί της Παρασκευής (21/10) ο Πορτογάλος επιθετικός προπονήθηκε με την Κ21 του αγγλικού κλαμπ, κάτι που όπως όλα δείχνουν σημαίνει ότι είναι εκτός πλάνων του Τεν Χαχ τουλάχιστον για το παιχνίδι με την Τσέλσι επιβεβαιώνοντας τα σχετικά ρεπορτάζ.

Μένει να δούμε εάν αυτό θα είναι μόνο η αρχή ή εάν θα ακολουθήσει και άλλη τιμωρία. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος με ανάρτησή του προσπάθησε να ρίξει γέφυρες και να σβήσει τη φωτιά που έχει δημιουργηθεί, αλλά εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν είχε αποτέλεσμα η ενέργειά του.

🎥 🔴 Cristiano Ronaldo arriving at training this morning after he walked off the pitch before full-time against Tottenham pic.twitter.com/bdkfiZkuyJ