Αποχώρησε εκνευρισμένος ο Ρονάλντο – «Τώρα γιορτάζουμε» απάντησε ο Τεν Χαγκ

Οι σχέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Έρικ τεν Χαχ είναι αρκετά εύθραυστες, με τον Πορτογάλο σταρ να είναι ενοχλημένος που έχει χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα.

Απόδειξη, το γεγονός ότι αποχώρησε από τον πάγκο για τα αποδυτήρια πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τότεναμ (2-0) κι ενώ μάλιστα η ομάδα του κέρδιζε.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος ήταν ανάμεσα στους παίκτες που είχαν σηκωθεί για ζέσταμα, αλλά ο Τεν Χαχ επέλεξε να ρίξει στο ματς τους Έρικσεν και Ελάνγκα στο 87', κάτι που προφανώς ενόχλησε τον Πορτογάλο.

Ο Ολλανδός τεχνικός δεν θέλησε ωστόσο, να σχολιάσει την κίνησή του και να ρίξει παραπάνω λάδι στη φωτιά. Βέβαια, τόνισε πως θα ασχοληθεί με αυτό άλλη στιγμή.

"Θα ασχοληθώ με αυτό αύριο (Πέμπτη), όχι σήμερα. Τώρα γιορτάζουμε αυτή τη νίκη. Τον έχω δει, αλλά δεν έχω μιλήσει μαζί του", ήταν τα λόγια του Τεν Χαχ.

Cristiano Ronaldo down the tunnel before the final whistle at Old Trafford 😬 pic.twitter.com/MvWBHGsbig