Ζότα: «Ένα από τα όνειρά μου κατέρρευσε»

Μεγάλος άτυχος του ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Σίτι ο Πορτογάλος επιθετικός των Reds, Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος υπέστη βαριά θλάση στη γάμπα και θα αναγκαστεί να παρακολουθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ από την τηλεόραση.

Η Λίβερπουλ έκανε γνωστό το δυσάρεστο νέο μέσω ανακοίνωσής της, ενώ για τον σοβαρό τραυματισμό του Ζότα μίλησε και ο προπονητής του, Γιούργκεν Κλοπ, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (19/10, 21:30) αναμέτρησης με τη Γουέστ Χαμ στο «Άνφιλντ».

«Τα νέα δεν είναι καλά για τον Ζότα. Θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό και τώρα ξεκινάει η αποθεραπεία του. Πολύ δυσάρεστα νέα, τόσο για εκείνον, όσο και για εμάς, αλλά και την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Η απουσία του θα μας επηρεάσει πολύ και αναμένεται να είναι εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Λίγες ώρες αφού έγινε γνωστή η σοβαρότητα του τραυματισμού του, ο Ζότα έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αναφέροντας πως ένα από τα όνειρά του (σ.σ. το να παίξει στο Μουντιάλ), κατάρρευσε.

«Ένα τόσο όμορφο βράδυ στο Άνφιλντ, ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο για εμένα. Στο τελευταίο λεπτό ένα από τα όνειρά μου κατέρρευσε (σ.σ. το να αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο). Θα υποστηρίζω την εθνική ομάδα από μακριά και θα παλέψω για να επιστρέψω στην δράση το συντομότερο δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Πορτογάλος.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1