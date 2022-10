Σαν σήμερα πριν επτά χρόνια πήγε στο Άνφιλντ ο Κλοπ - Οι ευχές της Λίβερπουλ

Επτά χρόνια παρουσίας στο Άνφιλντ κλείνει σήμερα ο Γιούργκεν Κλοπ και η Λίβερπουλ εύχεται να συνεχιστούν οι επιτυχίες.

Ο Γερμανός τεχνικός έχει κατακτήσει κάθε δυνατό τρόπαιο με τη Λίβερπουλ, και δικαίως θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές της ιστορίας της. Άλλωστε είναι ο προπονητής που κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2019/20 σταματώντας μια περίοδο 30 ετών χωρίς πρωτάθλημα.

Με δημοσίευση στο Twitter, η ομάδα του Μέρσεϊσάιντ εύχεται να ακολουθήσουν να «δημιουργούν πολλές ιδιαίτερες αναμνήσεις».

Seven years ago today, Jürgen Klopp became a Red, and we’re so glad! 🥰🎶



Here’s to creating many more special memories, boss ❤️ pic.twitter.com/zH0WHksGNQ