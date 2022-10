H προπόνηση της Γιουνάιτεντ στην «ΑΕΚ Αρένα» (ΦΩΤΟΣ)

Χθες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 3-2 της Ομόνοιας στο ΓΣΠ, σε αγώνα για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επέλεξαν να διανυχτερεύσουν άλλη μια νύχτα σε ξενοδοχείο της Λάρνακας και μάλιστα αποφάσισαν όπως πραγματοποιήσουν και προπονήση πριν την επιστροφή τους στην Αγγλία.

Αυτό έγινε το πρωί της Παρασκευής (7/10) με τους παίκτες του Τεν Χαγκ να προπονούνται στο «ΑΕΚ Αρένα» κι αυτοί που αγωνίστηκαν χθες πραγματοποίησαν αποθεραπεία με φόντο τις θάλασσες τις Κύπρου.

📍 AEK Arena.



A warm-weather session before we head home to Manchester ☀️🇨🇾#MUFC pic.twitter.com/2yhtjZC7fn