Χειρουργήθηκε ο Γουόκερ, στον… αέρα για το Μουντιάλ!

Ο Κάιλ Γουόκερ αποχώρησε την περασμένη Κυριακή (2/10) τραυματίας από το ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα, το πρόβλημα στη βουβωνική χώρα του αριστερού του ποδιού, ανάγκασε τον Άγγλο αμυντικό να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, σήμερα (4/10).

Η εγχείρηση του στέφθηκε με επιτυχία, ωστόσο το χρονικό διάστημα που θα απουσιάσει ο Γουόκερ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Σύμφωνα πάντως με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Telegraph», η συμμετοχή του 32χρονου άσου στο Μουντιάλ 2022 με την εθνική ομάδα της χώρας του, που αρχίζει στις 18 Νοεμβρίου, είναι τουλάχιστον αμφίβολη!

«Ως παίκτες πρέπει να αποδεχτούμε ότι οι τραυματισμοί είναι αναπόσπαστο κομμάτι του παιχνιδιού που αγαπάμε. Η εγχείρησή μου την Τρίτη στέφθηκε με επιτυχία και τώρα μπορώ να επικεντρωθώ στην αποκατάστασή μου και να επιστρέψω σε πλήρη φυσική κατάσταση. Θα υποστηρίζω τους συμπαίκτες μου κάθε μέρα με όποιον τρόπο μπορώ», ανέφερε από την πλευρά του ο ίδιος ο Γουόκερ σε ανάρτησή του στο Twitter.

As players we have to appreciate injuries are part and parcel of the game we love. My operation on Tuesday was a success and now I can concentrate on my rehab and getting back to full fitness. I will be supporting my team mates every day in any way I can. 💙 pic.twitter.com/BcwIAjkb8B