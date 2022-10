Η πιο βαριά ήττα στην ιστορία του Άγιαξ από το 1964

Μαύρη ημέρα για τον Αγιαξ. Το βράδυ της Τρίτης ο Αίαντας γνώρισε την ήττα 6-1 στην έδρα του από την Νάπολι.

Αυτή είναι μια από τις πιο βαριές ήττες στην ιστορία της ομάδας, και η πιο βαριά από το 1964. Τότε ο Άγιαξ είχε γνωρίσει την πιο ντροπιαστική ήττα την ιστορία του, το 9-4 από τη Φέγενορντ.

Ajax 1-6 Napoli



