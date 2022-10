Τι ισχύει τελικά με τα περί «κατάθλιψης» του Ρονάλντο;

Έντονη ήταν η φημολογία που ξέσπασε τις τελευταίες ώρες σε όλο τον κόσμο σχετικά με την υγεία του Κριστιάνο Ρονάλντο, μέσω μιας συνέντευξης που παραχώρησε ο διάσημος ψυχολόγος, Τζόρνταν Πίτερσον, τον οποίο επισκέφθηκε πρόσφατα ο Πορτογάλος σούπερ-σταρ.

Ο περίφημος επιστήμονας τόνισε ότι πράγματι 37χρονος περνά μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του, καθώς καλείται να ξεπεράσει κάποια συγκεκριμένα εμπόδια, ωστόσο ποτέ δεν χρησιμοποίησε τη λέξη «κατάθλιψη» όπως προέκυψε από τη λανθασμένη αναδημοσίευση της συνέντευξής του.

Μιλώντας στον Πιρς Μόργκαν είπε χαρακτηριστικά: «Με κάλεσε να πάω να τον δω. Είχε κάποια προβλήματα στη ζωή του πριν από μερικούς μήνες και ένας φίλος του τού έστειλε μερικά από τα βίντεο μου και είπε ότι τα είχε δει.

Μου έδειξε όλο τον εξοπλισμό του για να τον κρατά σε βέλτιστες συνθήκες, μιλήσαμε για τις εταιρείες του. Συζητήσαμε κυρίως για το τι ήθελε στο μέλλον και μερικά από τα εμπόδια που αντιμετωπίζει. Μιλήσαμε για περίπου 90 λεπτά», είπε συγκεκριμένα ο γιατρός.

Κατόπιν τούτου, φαίνεται ότι είναι υπερβολικό κάποιος να ισχυριστεί ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει κατάθλιψη, μόνο από τις δηλώσεις του Τζόρνταν Πίτερσον, στις οποίες ποτέ δεν αναφέρθηκε σε αυτό τον όρο.

"Mostly we talked about what he wanted in the future and some of the obstacles that he's facing."



Dr Jordan Peterson tells Piers Morgan how he came to be invited to Cristiano Ronaldo's house.@jordanbpeterson | @cristiano | @piersmorgan | #MorganPeterson pic.twitter.com/HHHHN9yyjw