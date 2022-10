BINTEO: Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ έφυγαν από το ημίχρονο, μετά το 4-0 από τη Σίτι

Αρκετοί οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άντεξαν να πιουν το πικρό ποτήρι ως το τέλος και έφυγαν από το Etihad στο ημίχρονο.

Βαρύ κι ασήκωτο το 4-0 στο ημίχρονο για τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τοπικό ντέρμπι με την Σίτι, κάποιοι εξ’ αυτών δεν άντεξαν να πιουν το πικρό ποτήρι ως το τέλος.

Πριν καν ο διαιτητής στείλει τις δύο ομάδες στην ανάπαυλα για το ημίχρονο ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε κάποιους οπαδούς των κόκκινων διαβόλων να εγκαταλείπουν το γήπεδο, μην έχοντας δύναμη να δουν την συνέχεια της αναμέτρησης!

Man Utd fans have seen enough. pic.twitter.com/CZ88eVvC14